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بفريق الشباب.. سباهان الايراني في النجف لخوض مباراتين وديتين

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-04T09:41:29+0000
بفريق الشباب.. سباهان الايراني في النجف لخوض مباراتين وديتين

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم قادما من مدينة أصفهان الإيرانية وفد نادي سباهان الإيراني إلى مدينة النجف الاشرف عبر مطارها الدولي.

وقال علي هاشم الامين المالي لنادي النجف لوكالة شفق نيوز ضمت البعثة 40 شخصا يمثلون فريق كرة القدم دون 19 عاماً (فئة الشباب)، لافتا إلى أن الفريق الأول للنادي الايراني تعذر حضورهم وذلك لارتباطهم بمنافسات الدوري الايراني الممتاز.

واضاف ان الزيارة جاءت ضمن البرنامج المعد من قبل الناديين وتفعيل مذكرة التوامة وسبل الارتقاء بمستوى العلاقات بين الناديين لذلك جاءت الزيارة كرد للزيارة التي قام بها قبل أيام وفد نادي النجف لكرة القدم.

واشار الى ان الزيارة يتخللها إجراء مباراتين مع فرق نادينا الكروي ضمن استعدادات نادي سبهان لهذه الفئة للدخول بمنافسات الدوري الايراني.

وبين أن إدارة النادي اتخذت كل الإجراءات اللازمة التي تمكن الفريق الضيف من الإقامة بمدينة النجف.

وتابع أن الزيارة تستمر لمدة خمسة أيام وفق منهج معد من ضمنه مباراتان وديتان. 

وكان في استقبال الوفد في المطار  إدارة نادي النجف الرياضي متمثلة بنائب رئيس النادي رزاق وهاب وأمين السر باسم محمد وعضو الهيئة الإدارية الأستاذ علي نايف الغزالي.

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