بفارق 5 نقاط.. سيدات غاز الشمال العراقي يخسرن أمام الأهلي البحريني

شفق نيوز/ تعرض نادي غاز الشمال للسيدات لكرة السلة، يوم الأحد، لخسارة ثانية في منافسات دورة الألعاب العربية السابعة، أمام منافسه نادي الأهلي البحريني بنتيجة 88-83 نقطة.

وسيخوض ممثل العراق لكرة السلة، المواجهة الثالثة مع فريق الفحيص الأردني يوم غد الاثنين، والمواجهة الرابعة ستقام بعد غدٍ الثلاثاء أمام الثورة السوري، بينما سينتقل لمواجهة أصحاب الأرض يوم الجمعة فريق الشارقة الإماراتي، ليخوض بعدها مباراة الفتاة الكويتي يوم السبت الموافق 10 شباط/ فبراير الجاري.

وخسر فريق نادي غاز الشمال العراقي مباراته الافتتاحية الأولى أمام نادي العاصمة السعودي بنتيجة 79-65 ضمن دورة الألعاب العربية للسيدات لكرة السلة والتي انطلقت أمس السبت، في مدينة الشارقة الإماراتية.

وكان غاز الشمال قد استقطب قبل البطولة ثلاث لاعبات محترفات من أمريكا والسنغال إلى صفوفه دعماً للفريق في البطولة.