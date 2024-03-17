بفارق 11 نقطة.. النفط يروض غريمه الشرطة بكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي النفط على الشرطة، في قمة سلوية جرت مساء الأحد، ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة الرياضية في العاصمة بغداد.

وتمكن النفط من تحقيق الفوز على الشرطة بفارق 11 نقطة وبنتيجة (85-74) نقطة، انتهى النصف الأول من مباراة الشرطة مع النفط بتعادل الفريقين بنتيجة (46-46)نقطة.

يذكر أن نادي النفط توج بطلاً للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للموسم 2022-2023، بعد تغلبه على نادي الشرطة الذي حل ثانياً في المباراة الحاسمة بنتيجة (83-73).