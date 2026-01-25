بفارق هدف واحد.. يد العراق تخسر أمام اليابان في البطولة الآسيوية
شفق نيوز- الكويت
خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، أمام نظيره الياباني بفارق هدف واحد ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة الآسيوية الـ 22 الكويت.
وانتهت المباراة التي تعد الاخيرة بالدور الرئيسي بفوز المنتخب الياباني على المنتخب العراقي بنتيجة 30-29.
وجرت المباراة العراق واليابان، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.
وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.