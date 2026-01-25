بفارق هدف واحد.. يد العراق تخسر أمام اليابان في البطولة الآسيوية

شفق نيوز- الكويت

خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، أمام نظيره الياباني بفارق هدف واحد ضمن المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة الآسيوية الـ 22 الكويت.

‏وانتهت المباراة التي تعد الاخيرة بالدور الرئيسي بفوز المنتخب الياباني على المنتخب العراقي بنتيجة 30-29.

وجرت المباراة العراق واليابان، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.

وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.