بفارق هدف واحد.. منتخب العراق لكرة اليد يخسر أمام نظيره الإيراني وديا

شفق نيوز/ خاض المنتخب العراقي لكرة اليد اليوم السبت، ثالث مبارياته ضمن معسكره المقام حالياً في إيران والتي جرت مع المنتخب الإيراني الأول.

وقال محمد الاعرجي رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخبنا قدم مستوى جيدا أمام منتخب قوي دولياً مثل إيران".

واضاف ان "المباراة انتهت بفوز المنتخب الإيراني بفارق هدف واحد وبنتيجة 28- 27".

وبين ان "المنتخب استفادة كثيرا من المعسكر الحالي ووقف مدرب المنتخب على جاهزية وامكانيات منتخبنا الوطني كما اطلع على نقاط القوة والضعف في الفريق".

وحقق المنتخب العراقي لكرة اليد الفوز على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني 34-22 في أولى مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران.

كما حقق فوزا ثانياً على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني 43 23 في ثاني مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران.