بفارق نقطة.. نساء أميركا يحصدن ذهبية كرة السلة بأولمبياد باريس

شفق نيوز/ تمكن منتخب سيدات الولايات المتحدة السير على خطى الرجال، وأحرز لقب مسابقة كرة السلة بفوزه الصعب جداً على المضيف الفرنسي بفارق نقطة فقط 67-66، الأحد، على ملعب "بيرسي أرينا"، في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وجاء تتويج الأميركيات باللقب الأولمبي للمرة الثامنة توالياً، من أصل 12 مشاركة، بعد يوم من فوز منتخب الرجال باللقب الخامس توالياً بتغلبه في النهائي على... فرنسا أيضاً.

وفي إعادة لنهائي 2012 في لندن، حين فاز 86-50، تواجه المنتخب الأميركي الأحد مع نظيره الفرنسي، لكن المباراة كانت أصعب بكثير ولم تحسم حتى الثانية الأخيرة.

وتجاوزت أهمية هذا الانتصار كرة السلة إلى حسم النتيجة النهائية لأولمبياد باريس في سيناريو نادر الحدوث بالدورات الأولمبية.

فقد استمرت الإثارة حتى الثانية الأخيرة في المباراة الأخيرة بآخر أيام الألعاب الأولمبية الصيفية، حتى فازت الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية لكرة السلة للسيدات لتعادل الصين في التصنيف العام للميداليات الذهبية بالألعاب الأولمبية.

لكن الولايات المتحدة تتقدم بفارق كبير بإجمالي تصنيف الميداليات برصيد 126 ميدالية متنوعة مما حسم لها الترتيب النهائي للميداليات.

وأنهت الصين مسيرتها برصيد 40 ميدالية ذهبية، وكان لدى الولايات المتحدة 39 ميدالية قبل المباراة النهائية للسلة للسيدات، التي فازت بها على فرنسا.

وفيما يتعلق بترتيب الميداليات الإجمالي، فهو ليس قريبًا، لأن ميداليات الولايات المتحدة البالغ عددها 126 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية تتجاوز بكثير 91 ميدالية للصين، التي احتلت المركز الثاني بالترتيب العام.