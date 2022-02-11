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بفارق سلة واحدة.. الكهرباء يتفوق على نفط الشمال في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-11T18:17:50+0000
بفارق سلة واحدة.. الكهرباء يتفوق على نفط الشمال في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي الكهرباء على نادي نفط الشمال يوم الجمعة بفارق سلة واحدة (نقطتين) وبنتيجة (85-83).

تمكن نفط الشمال من التفوق بالفترة الاولى على ضيفه الكهرباء بنتيجة (21-18)، كما نجح ايضا نادي نفط الشمال من انهاء الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (45-37).

إلا ان الضيوف عادوا الى المباراة ونجحوا من خطف الفترة الثالثة بفارق نصف سلة وبنتيجة (66-65) ونجح نادي الكهرباء من الحفاظ على تقدمه خلال الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (85-83).

وحصل لاعب نادي الكهرباء مصطفى شهاب على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 24 نقطة و 13 ريباوند و4 اسيست.

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