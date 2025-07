بـ9 لاعبين.. سان جيرمان يجتاز البايرن ويبلغ نصف نهائي كأس العالم للأندية

شفق نيوز – متابعة

تأهل باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وذلك بعد تجاوزه عقبة بايرن ميونخ بنتيجة (2 ـ 0) في ثالث مواجهات الدور ربع النهائي من البطولة.

وسجل ديزيري دوي الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الـ78 من عمر اللقاء بتسديدة زاحفة أرضية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

وكرر صاحب الـ20 عاماً احتفاله الشهير مع النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان.

واضطر "PSG" لإنهاء المباراة بتسعة لاعبين فقط، بعد إشهار البطاقة الحمراء لكل من ويليان باتشو قلب دفاع الفريق ولوكاس هيرنانديز في الدقيقتين 80 و92 من عمر اللقاء.

ومع ذلك، عاد باريس سان جيرمان ليسجل الهدف الثاني عن طريق عثمان ديمبلي، بعد مجهود فردي رائع من أشرف حكيمي الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يمرر الكرة إليه.

واحتفل ديمبلي على طريقة الراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول، حيث جلس على الأرض وكأنه يلعب "بلاي ستيشن".

وبهذا حجز باريس سان جيرمان مقعده في المربع الذهبي لكأس العالم للأندية.

وينتظر فريق المدرب لويس إنريكي في نصف النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في ختام منافسات ربع النهائي، التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.

يذكر أن ناديي فلومينينسي البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي تأهلا أيضاً إلى المربع الذهبي بعد فوزهما على الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي.

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ! A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga