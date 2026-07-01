بـ79 مليون دولار.. ليفربول يضم المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه

شفق نيوز- لندن

أكمل فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعاقده مع مدافع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً جيريمي جاكيه، قادماً من فريق رين، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن النادي الإنكليزي توصل إلى اتفاق لضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في كانون الثاني/ يناير، ووقع حالياً عقداً يمتد لخمسة أعوام مع ليفربول، مع إمكانية إضافة 12 شهراً أخرى.

ويتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما غاب عن نهاية الموسم الماضي في فرنسا بسبب إصابة في الكتف تعرض لها في شباط/ فبراير الماضي.

وقال جاكيه للموقع الإلكتروني للنادي: "أشعر بشعور رائع، والانطباعات الأولى جيدة، وأنا سعيد للغاية بالبدء هنا. إنه حلم كبير بالنسبة لي".

وشارك جاكيه في 33 مباراة مع الفريق الأول لرين، بعدما صعد من فريق الشباب. وقضى موسم 2024/2025 معاراً لفريق كليرمون.