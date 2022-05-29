بـ7 اوسمة.. العراق بالمركز السابع في بطولة العرب لألعاب القوى للشباب

شفق نيوز/ أحرز منتخب شباب العراق لألعاب القوى، يوم الاحد، سبعة أوسمة ملونة في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها في تونس.

وحصل المنتخب العراقي على وسامين ذهبيين ومثلهما فضيين وثلاثة نحاسية، وحلَ بالمركز السابع في الترتيب الختامي لجدول الأوسمة من بين ثلاثة عشر منتخباً عربياً، كما سجّل شباب العراق أربعة أرقام تأهيلية تضمن المشاركة ببطولة العالم بألعاب القوى للشباب والتي ستقام في كولومبيا خلال شهر آب/ أغسطس المقبل.

وفاز شباب العراق بذهبيتي سباقي السرعة 100م و200م للاعب الصاعد فلاح حسن الذي خطف الأنظار إليه حيث قطع المسافة بزمن قدره 10.38 ثانية لسباق 100م، وفي سباق 200 متر قطع المسافة بـ20.96 ثانية ليحلّ أولاً بكلا السباقين.

وتمكن زميله العداء أحمد جمال من الفوز بالوسام الفضي لسباق 400 متر حواجز قاطعاً المسافة بـ 52.43 ثانية.

وحقق العداء محمد نجاح الوسام الفضي لسباق 110 أمتار حواجز بزمن قدره 14.02 ثانية، كما تمكن اللاعب محمد أحمد قاسم من الفوز بالوسام البرونزي لفعالية رمي القرص مسجلاً مسافة بلغت 48.85 متراً، كما حقق قافز الزانة علي أكبر حيدر الوسام البرونزي متجاوزاً العارضة بارتفاع 4.35 أمتار.

وتمكن منتخب شباب العراق من الفوز بنحاسية سباق 4×100 تتابع بزمن 43.27 ثانية.