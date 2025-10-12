بـ34 وساماً.. العراق ثانياً في البطولة العربية للدراجات الهوائية بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

اختتمت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأحد، فعاليات البطولة العربية للدراجات الهوائية بحصد العراق المركز الثاني في الترتيب العام بعد أن حقق 34 وساماً ملوناً توزعت بين 8 ذهبيات و19 فضية و7 برونزيات.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فقد تصدر منتخب الإمارات جدول الترتيب العام بحصوله على 12 ميدالية ذهبية، و2 فضية، و4 برونزية، فيما جاء منتخب الأردن في المركز الثالث برصيد 3 ذهبيات، وفضية واحدة، و2 برونزية.

وفي أبرز نتائج المنافسات، تُوج لاعب المنتخب الإماراتي معضد المشغوني بالميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لفئة الناشئين، فيما نال لاعب المنتخب البحريني حسن عقيل الميدالية الفضية، وجاء العراقي سيف عبد الحمزة في المركز الثالث محرزاً الميدالية البرونزية.

كما حقق الإماراتي عبد الله جاسم ذهبية سباق الفردي العام لفئة المتقدمين لمسافة 145 كم، تلاه البحريني أحمد ناصر بالفضية، ثم الإماراتي أحمد يوسف بالبرونزية.

وفي منافسات الفرق، أحرز منتخب الإمارات ذهبية سباق الفرق لفئة المتقدمين، بينما حل منتخب العراق ثانياً، وذهب المركز الثالث والبرونزية إلى منتخب الأردن.

وشهدت البطولة مشاركة 25 حكماً عربياً من دول عدة، بقيادة الحكم العام سيف سرور (الإمارات)، والحكم العام المساعد جهاد الحلاق (سوريا)، والحكم الميقاتي عبد الله الحوسني (الإمارات)، إلى جانب عدد من الحكام هم، الحكم سالم بو خطاب من قطر، والحكام العراقيين هشيار فريق وعبد الكريم القصاب وعبد الودود خالد ونوزاد حسن وسرمد سهيل وبيوار فريق وجمال حسين وسيف عبد الرحمن وسيف الدين محمد وإيمان فايق وسرى سعد ومحمد فؤاد ودريد سعد وحيدر عزام وصلاح حسن وجبار مليش وسهى طارق وفلاح عبيد. حيث أداروا المنافسات بكفاءة عالية.

وشهد حفل توزيع الجوائز في ختام البطولة العربية حضوراً رسمياً مميزاً، حيث قام بتسليم الأوسمة للفائزين كل من هرده رؤوف وليلى محمد أمين، عضوا المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأشرف محمد، الأمين العام للاتحاد العربي، وعلي حميد، رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، وخالد كوكش، المشرف العام على البطولة، وسيد شبر، الأمين العام للاتحاد البحريني، والمستشار العام للاتحاد العراقي للدراجات أحمد صبري.