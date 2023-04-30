بـ24 وساما ملونا.. منتخب العراق لألعاب القوى ثالثا في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ أحرز العراق المركز الثالث "فرقيا" في منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي اختتمت أمس السبت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة اثني عشر منتخبا عربيا واسيويا.

وجمع منتخب العراق أربعة وعشرين وساما ملونا بواقع ثمانية اوسمة ذهبية وسبعة فضية وتسعة نحاسية ليأتي ثالثا خلف البلد المنظم قطر والبحرين.

وأحرز الاوسمة الذهبية الثمانية كل من كرار رعد في فعالية رمي الرمح وعبد السجاد سعدون في فعالية العشاري ومروة قيس في فعالية رمي المطرقة ومريم عبد الحميد في فعالية الوثب العالي وآسيا عزيز في فعالية رمي الرمح وكوردستان به مو جمال في فعالية ركض 400 م حواجز وعذراء نبيل في فعالية رمي القرص وبنين أحمد في فعالية السباعي.

وجاءت الاوسمة الفضية السبعة عن طريق كل من صالح كاظم في فعالية ركض 110م حواجز وكوردستان به مو جمال في فعالية ركض 100 م حواجز وديانا كريم في فعالية ركض 10 كم ومحمد باقر في فعالية دفع الثقل وامير فالح في فعالية القفز بالزانة ومنتخب النساء المؤلف من اللاعبات ديرين بختيار ودلسوز عبيد وكردستان به مو جمال ورقية جميل في فعالية ركض 4-100م تتابع، وفريق الرجال المؤلف من ياسر علي ونور الدين عادل ومحمد عبد الرضا وطه حسين في فعالية ركض 4-400م تتابع.

فيما حقق الاوسمة النحاسية التسعة كل من نوروز أحمد في فعالية الوثبة الثلاثية ودلسوز عبيد في فعالية ركض 100م حواجز وحسين فلاح في فعالية الوثب العالي والفريق المؤلف من رقية جميل ومحمد الباقر اياد وكردستان به مو جمال ومحمد عبد الرضا في فعالية ركض 4-400 م تتابع مختلط ومحمد عبد الله في فعالية ركض 3000م موانع ومريم عبد الحميد في فعالية الوثب الطويل وياسر علي في فعالية ركض 400 م وامير صبيح في فعالية القفز بالزانة ورقية جميل في فعالية ركض 200 م.

وشارك في المنافسات الإقليمية اثنا عشر منتخبا هم قطر والبحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت ولبنان والإمارات واليمن والسعودية والأردن وسوريا وفلسطين.