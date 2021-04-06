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بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-06T10:59:33+0000
بـ20 فريقا.. لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق دوري الشباب لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، قرعة دوري الشباب للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) في مقر اتحاد الكرة، بحضور عضو التطبيعية الدكتور أسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة.

وقالَ رئيسُ اللجنة، الدكتور حيدر عوفي لوكالة شفق نيوز؛ إن دوري الشباب سينطلق في العاشر من الشهر الحالي بمشاركة ٢٠ فريقا قسمت على مجموعتين حسب القرعة.

وأضاف عوفي؛ أن "المجموعة الأولى ضمت (نفط الوسط والديوانية والكرخ وزاخو والزوراء والطلبة والنفط ونفط البصرة والقوة الجوية والسماوة)، وتألفت المجموعة الثانية من فرق (الميناء وأمانة بغداد ونفط ميسان والحدود والقاسم والصناعات الكهربائية والشرطة والنجف وأربيل والكهرباء)".

وتابع أن "مباريات دوري الشباب ستقام بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، وتجرى المنافسات على الملاعب النظامية وبدون جمهور حسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأشارَ رئيسُ لجنة المسابقات إلى أن "الدور الأول للمجموعة الأولى سيلتقي فيه نفط الوسط مع الديوانية والكرخ يلاعب زاخو والزوراء يواجه الطلبة والقوة الجوية يلاعب السماوة والنفط يلاقي نفط البصرة، أما المجموعة الثانية فتنطلق مبارياتها بلقاء يجمع الميناء وبغداد ونفط ميسان مع الحدود والقاسم يلاقي الصناعات الكهربائية والنجف يواجه أربيل والكهرباء يلاعب الشرطة".

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