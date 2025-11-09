بـ16 هدفاً.. ناشئة المغرب يقتربون من كأس العالم

شفق نيوز- الدوحة

حقق منتخب ناشئين المغرب، يوم الأحد، فوزاً ساحقاً بنتيجة 16 هدفاً دون رد، على نظيره كاليدونيا الجديدة في ثالث جولات المجموعة الثانية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا الفوز يحقق المنتخب المغربي، أول انتصار له ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويعزز حظوظه في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعات الدور الأول.

وعانى منتخب كاليدونيا من النقص العددي في صفوفه بعد طرد الثنائي تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31.

وتُقام بطولة كأس العالم للناشئين لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً وستنظمها قطر لخمس سنوات متتالية بين 2025 و2029.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الـ12 مباشرة إلى دور الـ32 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.