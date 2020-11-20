سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بـ10 ملايين دينار.. التطبيعية تدعمُ الاتحادات الفرعية بأجور تحكيم المباريات

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-20T06:44:30+0000
بـ10 ملايين دينار.. التطبيعية تدعمُ الاتحادات الفرعية بأجور تحكيم المباريات

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، توفير دعم مالي للاتحادات الفرعية لسداد أجور التحكيم.

وذكر إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة التطبيعية قررت "توفيرَ الدعم المالي لكل اتحادٍ فرعي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار لدفع أجور التحكيم في الأدوار المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، إيمانا منها بمد يد العون ومساعدة الاتحادات لتغطية نفقات دوري الدرجة الاولى". 

وقالَ بنيان؛ إن "القرار جاء لتعزيز دور  الاتحادات الفرعية، وإبعاد الاندية المشاركة في الدوري المؤهل عن الأزمات المالية والتخفيف عنها، والاهتمام بالجانب الفني، لاننا نرى أن منافسات دوري الدرجة الاولى محطة مهمة لتطوير اللاعبين". 

واختتمَ رئيس التطبيعية بيانه بالقول: إن "الهيئة التطبيعية ستتحملُ جميع التكاليف المالية للحكام في منافسات دوري الدرجة الاولى العام للموسم الحالي الذي نأمل أن يظهر بأبهى صورة من جميع الجوانب التنظيمية والادارية والفنية".

related

رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

Date: 2020-02-12 14:24:30
رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

البحرين تحسم موقفها من اللعب في البصرة

Date: 2019-08-08 16:38:40
البحرين تحسم موقفها من اللعب في البصرة

اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

Date: 2019-09-23 18:15:45
اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

تعرف على مواعيد مباريات جولتين بدوري الكرة العراقي

Date: 2019-05-23 16:04:25
تعرف على مواعيد مباريات جولتين بدوري الكرة العراقي

خبير قانوني يحسم الجدل بقضية الرياضيين المشمولين بالعفو

Date: 2020-02-12 18:27:14
خبير قانوني يحسم الجدل بقضية الرياضيين المشمولين بالعفو

اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

Date: 2019-08-15 15:31:22
اتحاد القدم العراقي يرد على أنباء اقالة كاتانيتش

اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

Date: 2019-10-23 22:14:42
اتحاد القدم يجري تغييرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز

دعوة أولمبي العراق للمشاركة ببطولة دولية

Date: 2019-05-27 18:32:58
دعوة أولمبي العراق للمشاركة ببطولة دولية