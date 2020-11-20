بـ10 ملايين دينار.. التطبيعية تدعمُ الاتحادات الفرعية بأجور تحكيم المباريات

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، توفير دعم مالي للاتحادات الفرعية لسداد أجور التحكيم.

وذكر إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الهيئة التطبيعية قررت "توفيرَ الدعم المالي لكل اتحادٍ فرعي بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار لدفع أجور التحكيم في الأدوار المؤهلة لدوري الدرجة الاولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، إيمانا منها بمد يد العون ومساعدة الاتحادات لتغطية نفقات دوري الدرجة الاولى".

وقالَ بنيان؛ إن "القرار جاء لتعزيز دور الاتحادات الفرعية، وإبعاد الاندية المشاركة في الدوري المؤهل عن الأزمات المالية والتخفيف عنها، والاهتمام بالجانب الفني، لاننا نرى أن منافسات دوري الدرجة الاولى محطة مهمة لتطوير اللاعبين".

واختتمَ رئيس التطبيعية بيانه بالقول: إن "الهيئة التطبيعية ستتحملُ جميع التكاليف المالية للحكام في منافسات دوري الدرجة الاولى العام للموسم الحالي الذي نأمل أن يظهر بأبهى صورة من جميع الجوانب التنظيمية والادارية والفنية".