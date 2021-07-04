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بـ10 لاعبين.. القاسم يقتنص تعادلاً قاتلاً من الديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T16:14:21+0000
بـ10 لاعبين.. القاسم يقتنص تعادلاً قاتلاً من الديوانية

شفق نيوز/ ضيف ملعب الديوانية يوم الأحد مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز بين فريقي نادي الديوانية وضيفه فريق نادي القاسم، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

جاء هدف فريق نادي الديوانية بالدقيقة  الخامسة من زمن الشوط الاول عن طريق المحترف ليما مابيدي، بينما سجل المحترف ديمي داوودة هدف التعادل لفريق القاسم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل المحتسب وقبل نهاية اللقاء بلحظات.

وشهد اللقاء طرد لاعب نادي القاسم علي محمد بالدقيقة 79 بسبب تراكم البطاقات ليكمل القاسم اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 34 بالمركز السادس عشر، ورفع القاسم رصيده عند النقطة 35 بالمركز الخامس عشر.

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