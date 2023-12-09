"بـ10 لاعبين".. الجوية يقسو على أربيل برباعية في عقر عرينه

شفق نيوز/ خطف فريق نادي القوة الجوية ثلاث نقاط من مضيفه نادي اربيل بعد تحقيقه فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق للمحترفين لكرة القدم 2023-2024.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت في ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد لاربيل ، جاء الهدف عن طريق سعد عبد الامير في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني من كرة مرتدة في الدقيقة 70 لم يتأخر ايمن حسين من إيداعها في مرمى اربيل، وبعد مرور أربع دقائق على الهدف الثاني اضاف الصقور هدفاً ثالث عن طريق البديل علي جاسم عند الدقيقة 74 ، وفي الدقيقة 79 عاد البديل علي جاسم ليضيف هدفاً رابعاً للجوية ، ومن كرة قوية جدا سددها لاعب اربيل هلو فائق من خارج منطقة الجزاء عجز محمد حميد من ردها ليعلن الهدف الوحيد لأربيل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.