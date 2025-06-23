بـ10 لاعبات.. سيدات العراق يتعادلن مع تيمور الشرقية ويستعدن لمنغوليا

شفق نيوز/ تعادل منتخب سيدات العراق، يوم الاثنين، أمام نظيره تيمور الشرقية من دون أهداف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام في مدينة شيانغ ماي التايلاندية، والمؤهلة لنهائيات البطولة في أستراليا 2026.

وجرت المباراة عصر اليوم على ملعب شيانغ ماي في تايلاند.

وشهد اللقاء طرد لاعبة من المنتخب العراقي لتعمدها اللعب الخطر في منتصف الشوط الثاني ليكمل الفريق العراقي اللقاء بعشر لاعبات.

ويخوض المنتخب العراقي النسوي مباراته الثانية في المجموعة الثانية أمام منغوليا يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد.

ويرتدي منتخب العراق للسيدات الطقم الأبيض زياً أساسياً، والطقم الأخضر زياً احتياطياً، وحارس المرمى بالطقم الأصفر.