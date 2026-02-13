بـ 4 مباريات.. انطلاق الجولة الـ 18 من دوري النجوم اليوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ18 من دوري نجوم العراق، بإقامة أربع مباريات موزعة بين بغداد والبصرة ودهوك.

وتقام مواجهتان عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يستضيف فريق الميناء نظيره الغراف على ملعب الميناء، فيما يواجه القوة الجوية ضيفه نوروز على ملعبه في اللقاء الثاني.

أما عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، فيلتقي دهوك مع ضيفه الموصل على ملعب دهوك، بينما يواجه الكرخ فريق الطلبة على ملعب الكابتن شيروان حيدر.

ويتمسك القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد ختام الجولة الـ17 برصيد 37 نقطة، يليه الشرطة في المركز الثاني بـ35 نقطة، ثم الكرمة ثالثاً بـ 34 نقطة، وأربيل رابعاً بالرصد ذاته متأخراً بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 31 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على الزوراء صاحب المركز السادس بالرصد نفسه، فيما جاء الكرخ سابعاً بـ28 نقطة، وزاخو ثامناً بـ27 نقطة.

وفي قاع الترتيب، تحتدم المنافسة بين أربعة فرق للهروب من المراكز الخطرة؛ إذ يحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الثامن عشر بـ11 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر بـ8 نقاط، وأخيراً القاسم في المركز العشرين برصيد نقطتين.