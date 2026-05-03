بـ 10 مواجهات مرتقبة.. الجولة الـ 33 لدوري نجوم العراق تحاصر النجف وتُشعل سباق الوصافة

من المرتقب أن تنطلق، يوم الثلاثاء المقبل منافسات الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة عشر مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في ترتيب الفرق المتنافسة، إذ عزز القوة الجوية صدارته القائمة برصيد 74 نقطة، بينما يلاحقه في الوصافة فريق الشرطة برصيد 67 نقطة، فيما حلّ أربيل ثالثاً برصيد 66 نقطة، والطلبة رابعاً بـ61 نقطة، وجاء فريق الزوراء في المركز الخامس بـ 59 نقطة، يليه الكرمة سادساً برصيد 53 نقطة.

وفي جبهة صراع البقاء، تزداد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي 6 جولات فقط على ختام موسم 2025-2026 .

وحل نفط ميسان بالمركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، يليه الكهرباء في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل ، إذ يتذيل الترتيب بثلاث نقاط.

ومع هبوط القاسم رسمياً، أصبح النجف يواجه شبح الهبوط بشكل كبير جداً، بعد تراجع مستواه واتساع الفارق مع منافسيه.

وفي الوقت نفسه، يواصل فريقا الكهرباء ونفط ميسان التنافس على المركزين 17 و 18، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً مع استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.

وستكون المباريات المتبقية حاسمة، إذ ستحدد الفريق الثاني الذي سينضم الى القاسم في الهبوط والاقرب هو النجف، كما ستكشف ملامح الفرق.