بـ"10 لاعبين وارض موحلة".. الزوراء يتغلب على مضيفه اربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي الزوراء على مضيفه اربيل بعشرة لاعبين بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب فرانسو حريري اليوم السبت عند الساعة الخامسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وجرت المباراة على ارضية موحلة بسبب تساقط أمطار غزيرة في اربيل وسوء عمل منظومة تصريف مياه الملعب، مما أفقد ذلك متعة متابعة المباراة والمستوى الفني والأداء الحقيقي للاعبين.

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء المحترف كولينز اوباري في الدقيقة 39 من الشوط الاول لتعمده الخشونة وتعدد البطاقات ليكمل النوارس المباراة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم وسط ، وكرار عبد الكريم مساعد أول، وعلاء عباس مساعد ثانٍ، وسالم عامر حكم رابع، ويوسف سعيد حكم "فار".