بـ"هدايا ميسي".. الأرجنتين تطيح بإنكلترا وتبلغ نهائي مونديال العالم

شفق نيوز- متابعة

بلغ المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعد تحقيقه فوزاً صعباً على نظيره الإنكليزي بهدف قاتل بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط حذر من المنتخبين وغياب للفرص الخطيرة.

وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع المباراة، ونجح المنتخب الإنكليزي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 58 عبر اللاعب غوردون بعد عرضية متقنة من جود بيلينغهام، وبعد الهدف تراجع الإنكليز للمواقع الدفاعية، فيما كثّف المنتخب الأرجنتيني من ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 85، عندما نجح اللاعب إينزو فيرنانديز في إدراك التعادل بتسديدة قوية من مسافة نحو 25 متراً، استقرت في شباك الحارس بيكفورد، وفي الدقيقة 90+2 سجل الأرجنتين هدفاً قاتلاً لاوتارو مارتنيز.

وسيلاقي الأرجنتين الأحد المقبل، المنتخب الإسباني في المباراة النهائية، بينما يواجه الإنكليز منتخب فرنسا في لقاء تحديد المركز الثالث.

وعدت المباراة أول مواجهة رسمية بين المنتخبين منذ نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، ما منحها طابعاً تاريخياً.