بـ"هاتريك ميمي".. الشرطة يقسو على أربيل برباعية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة، يوم السبت، فوزا كبيراً على ضيفه فريق اربيل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام مباريات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الشعب الدولي.انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لاربيل، جاء عن طريق مهند علي في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني اضاف مهند علي هدفاً ثانياً للشرطة في الدقيقة 46 وعاد ميمي ليضيف هدفاً ثالثا "هاتريك" في الدقيقة 51.

وسجل اربيل هدفه الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق يوسف بن سودة، وعاد ليسجل الشرطة هدفه الرابع عن طريق البديل لوكاس سانتوس الهدف في الدقيقة 80.

وشهد اللقاء طرد اللاعب عمر جنكي في الدقيقة 76 لتراكم البطاقات ليكمل اربيل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 25 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 18 بالمركز التاسع.