بـ"نيران صديقة".. التعادل يحسم موقعة الطلبة وضيفه القاسم

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد يوم الخميس مباراة جمعت بين فريقي نادي الطلبة وضيفه نادي القاسم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل الطلبة اولا عن طريق اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 25 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 33 من الشوط ذاته ادرك القاسم التعادل عبر نيران صديقة بعد ان سجل لاعب الطلبة حمزة عدنان هدف في مرماه بالخطأ.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الطلبة رصيده للنقطة 24 بالمركز الخامس كما رفع القاسم رصيده للنقطة 12 بالمركز الرابع عشر .