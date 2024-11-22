بـ"مليار يويرو".. برشلونة يحصن موهبته الصاعدة

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، توجيه ضربة قاضية لمنافسيه الطامعين في الاستيلاء على موهبته الصاعدة لامين جمال، وذلك من خلال تحصينه بعقد فلكي وتعاقد طويل الأمد.

وكشف برنامج "الشيرينغيتو" عن تجهيز برشلونة عقد جديد للاعبه يامال بشرط جزائي يبلغ مليار يورو لمنع رحيله إلى أي فريق آخر.

وأشار إلى أن جمال سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة بمجرد بلوغه 18 عاما في شهر يوليو المقبل، وسيشهد العقد الجديد زيادة كبيرة في راتبه السنوي تتوافق مع مردوده داخل الفريق وتألقه اللافت.

وقررت إدارة برشلونة وضع شرط جزائي ربما يكون الأكبر في تاريخ كرة القدم بالحصول على مليار يورو حال كسر لامين جمال عقده.

يذكر أن لامين جمال سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي مع برشلونة، كما توج مؤخرا بلقب كأس الأمم الأوروبية وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم.