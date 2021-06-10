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بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T18:45:31+0000
بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم للصم، يوم الخميس، المباراة النهائية بنتيجة 3-2 امام اصحاب الارض المنتخب الايراني.

وقال عقيل حميد رئيس اللجنة البرالمبية لوكالة شفق نيوز ان "الخسارة جاءت بظلم تحكيمي بعد منح حكم اللقاء ركلة جزاء غير مستحقة في الدقيقة الاخيرة من المباراة".

وبين ان "لاعبي منتخبنا قدموا مستوى مشرفا في بطولة اسيا وكان قريبا جدا من تحقيق اللقب الا ان اللقب لم يكن من نصيبه للاسف".

وكان المنتخب العراقي للصم تاهل للمباراة الاخيرة بعد فوزه على المنتخب اوزبكستان 2-1 في شبه نهائي البطولة الاسيوية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

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