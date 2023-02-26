بـ"طائرة خاصة".. شباب العراق يغادرون الى اوزبكستان للمشاركة بنهائيات آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب شباب العراق، يوم الأحد، الى اوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب.

وغادر وفد العراق على متن طائرة خاصة للمشاركة في النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من الشهر المقبل لغاية الثامن عشر.

وتضم مجموعة منتخب شباب العراق منتخبات اوزبكستان واندونيسيا وسوريا، وسيخوض منتخب العراق مباراته الاولى في الاول من اذار/ مارس المقبل بلقاء منتخب اندونيسيا في الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت بغداد في ملعب لوكوموتيف.

ويلاقي منتخب شباب العراق اصحاب الارض والجمهور المنتخب الأوزبكي في مباراته الثانية في الرابع من الشهر نفسه في الساعة الخامسة عصراً في ملعب ملّي.

ويواجه منتخب العراق نظيره السوري في آخر مواجهاته في المجموعة في السابع من آذار/ مارس المقبل في الساعة الخامسة عصراً في ملعب لوكوموتيف.

وأمس السبت، قال عماد محمد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم فئة الشباب، إن الهدف من خوض نهائيات كأس آسيا للشباب هو الفوز بالبطولة، والتأهل لكأس العالم.