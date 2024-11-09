بـ"شخصية البطل".. أول تعليق عراقي على قرعة خليجي 26

شفق نيوز/ علق ممثل العراق في قرعة خليجي الكويت 26، المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، يوم السبت، على نتائج القرعة التي أوقعته إلى جانب اليمن والبحرين والسعودية.

وأسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم إلى جانبه اليمن والبحرين والسعودية في خليجي 26.

وقال كريم، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي لكرة القدم، يسعى للحفاظ على اللقب رغم قوة التنافس واستعداد كل الفرق لنيل لقب البطولة"، مؤكداً أنه المنتخب سيدخل في هذه المسابقة بـ"شخصية البطل".

وأشار إلى أن "بطولة خليجي 26 ستكون خارج أيام (فيفا دي) وتفريغ اللاعبين سيجري حسب قناعة الأندية التي يحترف لديها لاعبي المنتخب العراقي"، موضحاً أن "عدداً من لاعبي المنتخب لن يكونوا متواجدين في البطولة وسيكون اعتماد كاساس على لاعبين معينين لتمثيل المنتخب".