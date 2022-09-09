بـ"ركلات الترجيح".. الهلال السعودي يحسم مواجهة الزمالك ويتوج بلقب كأس "سوبر لوسيل"

شفق نيوز/ توج نادي الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل اليوم الجمعة، بعدما انتصر على فريق الزمالك بركلات الترجيح (4-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي في المواجهة القوية، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على استاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح نادي الهلال السعودي، الذي تمكن نجومه من حسمها، بنتيجة (4-1)، ليتوج "الزعيم" بلقب كأس سوبر لوسيل، عقب تفوقه على منافسه الزمالك المصري، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما.

وكأس سوبر لوسيل هو حدث رياضي لمباراة كرة قدم ودية دولية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقام في دولة قطر في إطار تحضيراتها الاستعدادية والتجريبية لجميع العمليات التشغيلية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

حيث تقرر تحديد طرفي كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي للمحترفين والذي توج به نادي الهلال السعودي وبطل الدوري المصري الممتاز الذي توج به نادي الزمالك.