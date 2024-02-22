بـ"اللحظات القاتلة".. النجف يتعادل مع أربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق النجف مع ضيفه اربيل بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل، وجاء الهدف في الدقيقة 21 عن طريق علي قاسم نصيف.

وفي الشوط الثاني اضاع النجف ركلة جزاء أخفق في تنفيذها المحترف دومنيك ميندي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وطرد حكم اللقاء لاعب اربيل مصطفى قابيل في الدقيقة 90 لتراكم البطاقات ليكمل اربيل الـ8 دقائق التي منحها الحكم كوقت اضافي عن الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين ، وسجل النجف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+6 عن طريق يونس حمود.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم تألف من زيد ثامر حكم ساحة ، يساعده كل من سجاد خليل مساعد أول، ومحمد اياد مساعد ثاني، ومحمد صادق حكم رابع، وليث فرحان حكم "فار".