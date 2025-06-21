بـ"الضربة القاضية".. العراق يبلغ نصف نهائي بطولة آسيا للمواي تاي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، يوم السبت، تأهل اللاعب الدولي مصطفى التكريتي إلى نصف نهائي بطولة آسيا للمواي تاي.

وذكر الاتحاد في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مصطفى التكريتي يقصي الكازخستاني بالضربة القاضية من الثواني الأولى في بطولة آسيا للمواي تاي في فيتنام".

وكان الاتحاد العراقي للمواي تاي، أوضح في وقت سابق، أن "بطلنا الدولي مصطفى التكريتي اللاعب الوحيد الذي سيمثل العراق ببطولة آسيا للمواي تاي في فيتنام لغياب زملائه عن المشاركة بسبب غلق الطيران من بغداد".