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بـ"الدلائل".. الطلبة تكشف تلاعباً بنتائج الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-07T07:39:35+0000
بـ"الدلائل".. الطلبة تكشف تلاعباً بنتائج الدوري الممتاز

شفق نيوز/ كشف رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة باسم عباس، يوم الأربعاء، عن امتلاك ناديه إثباتات صوتية وشهود بوجود تلاعب بنتائج الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال باسم عباس في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الطلبة تحذر من الاصرار في التلاعب بنتائج الدوري ما بين الفرق المتصارعة للبقاء في الدوري وعدم الهبوط وبين الفرق التي ضمنت بقاءها بالدوري حتى وان خسرت الادوار المتبقية".

وأشار إلى "أهداف وغايات لدى بعض الاندية التي لا تؤثر الخسارة في الادوار المقبلة على بقائها في الدوري الممتاز، وهي أغراض انتخابية والحصول على اصوات وضمانها في الانتخابات المقبلة".

وحذر عباس من "الاستمرار بالتلاعب بنتائج مباريات الدوري التي قد تؤدي وبنسبة كبيرة الى هبوط الطلبة الى دوري الدرجة الاولى في حال استمرت"، مبينا ان "ادارة الطلبة ستضطر لرفع شكوى مرفقة باثباتات صوتية وشهود الى الاتحاد الدولي (فيفا) بغية انصافنا".

وأردف بأن "للنادي محام مختص بالشان الرياضي سيتابع هذا الملف الخطير دولياً"، لافتاً إلى ان "النادي لديه كل الدلائل والاثباتات التي تدين المتفقين من الذين خرقوا كل القيم والمبادىء الرياضية".

وتتنافس عدة فرق لتجنب الهبوط إلى الدرجة الاولى قبل انتهاء الدوري الممتاز بثلاثة ادوار لتقارب النقاط وهي السماوة والحدود والصناعات الكهربائية والقاسم والطلبة والديوانية.

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