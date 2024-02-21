بـ"التراضي".. القيثارة يفسخ عقد مدربه التونسي لسوء النتائج

شفق نيوز/ اعلنت ادارة الشرطة العراقي، يوم الأربعاء، فسخ عقد مدرب فريقها الكروي التونسي شهاب الليلي رسمياً بالتراضي.

وقال غازي فيصل عضو ادارة الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة قررت فسخت عقدها مع الليلي لسوء النتائج التي خرج بها في دوري نجوم العراق وكان آخرها خسارة الفريق امام الطلبة 2-1".

وأضاف، ان "الليلي لم يحضر الوحدة التدريبية الاخيرة التي قادها المساعد حسين عبد الواحد".

وبين فيصل، ان "الادارة قدمت شكرها لما قدمه الليلي مع الفريق للموسم الحالي وثمنت جهوده خلال قيادة الفريق".

يذكر ان التونسي شهاب الليلي خَلَف المدرب احمد صلاح هذا الموسم.

ويحتل الشرطة المركز الثاني بعد انتهاء الجولة 15 برصيد 32 نقطة.