بغياب 4 لاعبين.. الشرطة يستعد للأهلي السعودي ببطولة نخبة آسيا غداً

شفق نيوز/ يواجه فريق الشرطة العراقي مضيفه فريق الأهلي السعودي يوم غد الاثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي عند الساعة السابعة مساءً ضمن منافساتِ بطولة نخبة آسيا لحساب الجولة الرابعة.

وقال مشرف المدير الإداري للفريق، هاشم رضا، لوكالة شفق نيوز، إن 4 لاعبين سيغيبون عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرضوا لها مؤخراً وهم، عبد المجيد أبو بكر، وحسن رائد، وأحمد زيرو، وأحمد فرحان.

وأضاف رضا، أن الوفد وصل الجمعة الماضي ويواصل إجراء تدريباته استعداداً للقاء الأهلي السعودي غداً.

وأكد أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مهتم بالفريق ونتائجه، ويجري اتصالاته مع الوفد للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الوفد الكامل لتذليل جميع العقبات التي تقف أمامهم.