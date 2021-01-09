بغياب 4 لاعبين.. الزوراء يستانف تدريباته استعداداً للقاء المتصدر

شفق نيوز/ بدأ فريق نادي الزوراء لكرة القدم تدريباته يوم السبت استعدادا لاستئناف الدوري ولمواجهة المتصدر نفط الوسط الاسبوع القادم ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز .

وقال كريم رزاق مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، ان "الفريق استأنف تدريباته بغياب عدد من اللاعبين الاساسيين لانضمامهم لصفوف منتخبنا الوطني الذي يستعد للقاء الامارات وديا الثلاثاء المقبل".

وبين ان "الغياب شمل اربعة لاعبين لاعبين هم: الحارس جلال حسن، وضرغام اسماعيل، وحسين علي، ومصطفى محمد".

وتابع رزاق ان "اللاعبين علاء عبد الزهرة وعمار عبد الحسين اجريا تدريبات انفرادية تاهيلية بعد تعرضهما للاصابة امام الديوانية مؤخرا، وسيباشرا تدريباتهما مع الفريق خلال ايام قليلة مقبلة وحسب التوجيهات الطبية".