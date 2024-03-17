بغياب مدربه عماد محمد..  منتخب الشباب العراقي يصل السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا الأولمبية

شفق نيوز/ وصل وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم دون 20 عاماً، يوم الأحد، إلى مدينة الإحساء السعودية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً، بغياب المدرب عماد محمد.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محمد ناصر ترأس وفد منتخب الشباب، ونائب رئيس الوفد رحيم لفتة، إلى جانب نديم كريم مديراً إدارياً للمنتخب، وحسان تركي مديراً فنياً، وحيدر جبار وأحمد والي، مدربين مساعدين، ونوري عبد زيد، مدرباً لحراس المرمى، وقصي إياد محاسباً.

ويضم الوفد كل من اللاعبين: وسام علي حميد، وليث ساجد قاسم، وسجاد محمد نايف، وسيف فراس، ومحمد غالب، وموسى علاء، وسجاد محمد فاضل، وعلي كريم، وسجاد محمد مهدي، وحسين فاهم، ومسلم موسى فياض، وعلي صادق محمود، وحيدر عبد الكريم توفيق، وليث ضياء، وعلي مخلد، وهلكورد قيس جعفر، وكرار جعفر، ومصطفى نواف زكي، وعباس ماجد كعيم، وأحمد جاسم لعيبي، وعلي أكبر طاهر، ومؤمل محمود ياسر، ومصطفى قابيل مصطفى.

فيما سيلتحق بالوفد يوم غد الاثنين، كل من اللاعبين: اموري فيصل، وعلي حيدر.

وسيجري منتخب الشباب أولى وحداته التدريبيّة مساء اليوم تحضيراً لمواجهة منتخب أستراليا يوم الأربعاء المقبل 20 آذار/ مارس الجاري، ضمن المجموعة الرابعة للبطولة التي تجري بطريقة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسر مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.

ويغيب مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد عن البطولة بسبب قرار الاتحاد الدولي بحرمانه من ممارسة التدريب لستة أشهر كعقوبة على خلفية شكوى الإعلامية منى سامي.