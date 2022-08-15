بغياب محترفيه.. الزوراء يبدأ أولى وحداته التدريبية بحضور أيوب اوديشو ويستعد لمعسكر خارجي

شفق نيوز / بدأ فريق الزوراء اليوم الاثنين، أولى تدريباته بملعب للشالجية ببغداد تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي المقبل، بغياب محترفيه، فيما سيبدأ معسكراً خارجياً الأسبوع المقبل.

وقال مشرف الفريق عبد الكريم رزاق لوكالة شفق نيوز "لقد خاض الفريق مرانه بقيادة الكابتن أيوب اوديشو وكادره المساعد، وشهدت التدريبات غياب اللاعبين المحترفين الحسن حوابيب والذي سيصل مساء اليوم وبرونو وسفيان طلال ومحمد عنز وكذلك غياب اللاعبين احمد محمود ولؤي العاني ولاعبي منتخب الشباب سجاد محمد وعلي صادق".

وأضاف رزاق "لقد تواجد في التدريبات كل من اللاعبين جلال حسن وعلي ياسين وعلاء كاطع ومحسن سامي ونجم شوان وميثم جبار ومصطفى محمد وحيدر احمد واحمد عبد الحسين وحسام كاظم وحسن عاشور وسعد عبد الامير وانس مالك واسعد عبد الله وزين العابدين سلام ومراد محمد وحسن عبد الكريم وعلاء عباس وعلي يوسف"، مبيناً أن "الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا خارجيا الاسبوع المقبل استعدادا لمنافسات دوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023".