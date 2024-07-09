بغياب لاعبي الصقور.. "الاولمبي العراقي" يغادر الى باريس مساء اليوم

شفق نيوز/ اكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم اليوم الثلاثاء، أن لاعبي القوة الجوية سيغيبون عن وفد المنتخب الاولمبي الذي يبدأ معسكره في فرنسا، مشيرا إلى أنهم سيلتحقون بعد نهائي كأس العراق.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوفد سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء الى باريس للمشاركة في الأولمبياد بفعالية كرة القدم"، مشيرا الى ان "اللاعبين المحترفين في أوروبا سيلتحقون مباشرة بوفد المنتخب في فرنسا".

وبين ان "وفد المنتخب الأولمبي يغادر بغداد مساء اليوم إلى فرنسا للدخول بمعسكر تدريبي قصير وخوض مواجهتين هناك مع منتخب مصر وأحد الاندية الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس".

واشار الى ان وفد المنتخب سيتوجه مباشرة إلى مدينة تولوز الفرنسية للتجمع ليعسكر ويخوض مباراتيه هناك.

‏وأضاف أن "المنتخب الأولمبي سيخوض مباراته الأولى خلال إقامته في فرنسا أمام أحد الأندية الفرنسية يوم 13 من تموز المقبل، بينما يواجه منتخب مصر الأولمبي يوم 17 تموز".

وأشار هاشم إلى أن "اللاعبين العراقيين المحترفين بأوروبا سيلتحقون مع لاعبي الوفد العراقي المغادرين من مطار بغداد الدولي، وسيتخلف المحترف حسين علي عن الوفد لكنه سيلتحق به يوم 18 من تموز المقبل".

وأوقعت القرعة منتخب العراق في اولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية الى جانب الأرجنتين، والمغرب، وأوكرانيا.