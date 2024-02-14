بغياب عراقي.. الاتحاد الآسيوي يرشح حكاماً لإدارة مباريات بكأس العالم 2026

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام الآسيوية لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن القائمة الأولية للحكام المرشحين لإدارة مباريات في كأس العالم 2026، إلا أنها خلت من حكام عراقيين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحكام اللذين تم ترشيحهم سيخضعون للعديد من الاختبارات لاختيار الأفضل منهم، وضمت القائمة الحكم الأسترالي الإيراني الأصل علي رضا، الذي قاد المباراة المثيرة بين العراق والأردن في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر.

وتألفت القائمة من: عبد الرحمن الجاسم وسلمان فلاحي من قطر، ومحمد الهويش وخالد طريس من السعودية، وعادل النقبي وعمر العلي من الإمارات، وأحمد الكاف من عُمان، وأحمد العلي من الكويت، وأدهم مخادمة من الأردن، واراكي وياما شيتا من اليابان، والغيز من أوزبكستان، ومانينغ من الصين، وكيم جون من كوريا الجنوبية، ومحمد نظمي من ماليزيا.