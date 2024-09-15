بغياب رونالدو .. وفد نادي النصر السعودي يصل الى العراق

شفق نيوز/ وصل وفد نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، الى مطار بغداد الدولي استعداداً لملاقاة فريق الشرطة غدا الاثنين ضمن منافسات في دوري أبطال نخبة آسيا.

وأعلن نادي النصر رسمياً عن قائمة النصر المغادرة إلى العراق تضم كلًا من:

خط الهجوم :

‏تاليسكا ،ساديو ماني ، ويسلي ، انجيلو ، مران ، غريب.

خط الوسط :

‏بروزوفيتش ، اوتافيو ، الخيبري ، الحسن ، مختار.

خط الدفاع :

‏سلطان ، بوشل ، لاجامي ، آل فتيل ، سيماكان ، النجدي.

حراسة المرمى :

‏بينتو ، راغد النجار ، مبارك البوعينين.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة النصر في مواجهة الشرطة العراقي إثر تعرضه الى "وعكة صحية" ألمت به، وفقا لما أعلنه النادي السعودي في وقت سابق صباح اليوم في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقا".

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر السعودي فريق الشرطة العراقي يوم غد الاثنين على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

ويمثل غياب رونالدو صدمة للجماهير العراقية التي تزاحمت منذ صباح أمس السبت على شراء التذاكر الخاصة بالمباراة ، والتي نفدت خلال ساعات، بعد أن وصل سعرها لأضعاف السعر الرسمي.