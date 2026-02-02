بغياب رونالدو.. النصر يهزم الرياض ويتقاسم الصدارة مع الهلال

شفق نيوز- الرياض

حقق نادي النصر فوزاً ثميناً على نظيره الرياض، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 .

وخاض النصر المباراة بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يشارك لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، وفقاً لما أشارت إليه التقارير الصحفية، في ظل أنباء عن عدم رضا اللاعب عن آلية دعم صندوق الاستثمارات العامة لبعض الأندية المنافسة في الدوري السعودي، كما غاب النجم العراقي الواعد حيدر عبد الكريم .

وسجل النجم السنغالي ساديو ماني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء ليُسددها بقوة في الشباك، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وحاول فريق الرياض إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، ونجح في الوصول إلى مرمى النصر، إلا أن الهدف لم يُحتسب، ليحافظ العالمي على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة، متساوياً مع الهلال في صدارة جدول الترتيب، قبل مواجهة الأخير مع الأهلي في ديربي الرياض مساء اليوم، فيما تجمّد رصيد فريق الرياض عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر .