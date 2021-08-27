بغياب ثلاثة لاعبين.. ادفوكات يطير بوفد المنتخب لمواجهة كوريا الجنوبية

شفق نيوز / أكد عضو الهيئة التطبيعية، أحمد كوجر، رئيس وفد المنتخب العراقي المتوجه إلى كوريا الجنوبية غداً السبت، أن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية، ستقل الفريق إلى سيول لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من شهر أيلول المقبل.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات المجموعة الأولى، من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "كل أعضاء الوفد سيستقل الطائرة من بغداد، باستثناء ثلاثة لاعبين هم جيستن ميرام، أمير العماري، وفرانس بطرس، حيث سيلتحقون بالوفد في كوريا الجنوبية مباشرة"، مشيراً إلى أن "التطبيعية أنهت إجراءات السفر بالتنسيق مع الجانب الكوري الذي سيستقبل وفد المنتخب".

وأضاف أن "ادفوكات سيلتحق بالمنتخب في بغداد وينطلق مع الوفد بعد ان يقدم من قبل التطبيعية كمدرب للمنتخب الوطني لوسائل الإعلام".

وتضم قائمة المنتخب العراقي المتوجه الى كوريا الجنوبية كل من اللاعبين، فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.

أما خط الوسط، فيضم أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش، في حين يضم خط الهجوم، كلا من علاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم.