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بغياب الشرطة والجوية.. انطلاق الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-15T09:02:57+0000
بغياب الشرطة والجوية.. انطلاق الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري الكرة الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات.

ففي الساعة الرابعة عصرا تقام مباراتين، تجمع الاولى فريق نادي النفط مع فريق نادي النجف على ملعب نادي التاجي الرياضي في بغداد.

ويستضيف ملعب الديوانية فريقه الديوانية وضيفه فريق نادي الحدود، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة مساءً مباراة فريق نادي الطلبة مع ضيفه فريق نادي السماوة.

وسيغيب فريقا الشرطة والقوة الجوية عن منافسات الجولة 28 لمشاركتهما في بطولة دوري أبطال آسيا وسيتم تحديد وقت آخر لإجراء مباراتي الجولة للفريقين بعد انتهائهما من المنافسات الاسيوية.

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