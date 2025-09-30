بغياب "الدون".. رفاق رونالدو يحطون في بغداد

شفق نيوز- بغداد

وصل وفد فريق النصر السعودي، إلى مطار بغداد الدولي، قادما من السعودية، استعداداً لمواجهة الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 بغياب "الدون" كرستيانو رونالدو.

ويواجه النصر السعودي مضيفه الزوراء العراقي، غداً الأربعاء في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وتُقام المباراة الرسمية غداً على ملعب الزوراء في بغداد، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وشهد الوفد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عن زيارته الأولى للعراق.

وسيجري فريق النصر تدريباته مساء اليوم على ملعب "الساحر أحمد راضي" بنادي الكرخ استعداداً للقاء الزوراء.