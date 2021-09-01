بغياب الجمهور.. ملعب كأس العالم يضيّف لقاء العراق أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي هشام محمد، ان المنتخب سيجري الحصة التدريبية الاخيرة يوم الاربعاء على استاد سيئول الذي احتضن كأس العالم عام 2002.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب سيئول هو الملعب الرسمي الذي سيحتضن مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم غد الخميس في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد".

وبين ان "اللاعبين مهند علي وجستن ميرام سينضمان اليوم لاولى وحداتهما التدريبية مع المنتخب الوطني في كوريا الجنوبية بعد انتهاء مدة الحجر الذي استمر يوما واحدا".

واكد عبد الستار ان "مباراة يوم غد ستقام من دون حضور جماهيري حسب البروتوكول الصحي والسلامة الدولي الذي يمنع اقامة الجمهور عن حضور لقاءات التصفيات الاسيوية".