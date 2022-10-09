بغرامة 50 مليون دينار.. فريق الديوانية يشارك في الدوري العراقي الممتاز 

شفق نيوز/ قررت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الأحد، السماح لفريق نادي الديوانية المشاركة في الدوري الممتاز .

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه استناداً إلى رسالة الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم المؤرخة في (6/10/2022) المعطوفة على استفسار دائرة التراخيص بتاريخ (6/10/2022) بخصوص طلب نادي الديوانيّة الرياضيّ بكتابهم المُرقم (147) في (6/10/2022) المُتضمن مفاتحة الاتحاد الآسيويّ، قررت لجنةُ تراخيص الأندية عدم منح الرُّخصة لنادي الديوانيّة الرياضي للموسم (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، على أن تسمح له المُشاركةُ في الدوري بعد دفع غرامةٍ قدرها (50.000.000) خمسون مليون عراقي لا غير استناداً إلى أحكام المادة (٨/٢/ ج / المرة الأولى) من لائحة التراخيص المحلية لأندية الدوري العراقيّ، وصدرَ القرارُ بالأكثريّة بتاريخ (٢٠٢٢/١٠/٩).