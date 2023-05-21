"بغدودة" يفوز بالميدالية الفضية في تونس.. ويهرب

شفق نيوز/ اختفى لاعب منتخب مصر للمصارعة بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في تونس، في واقعة مسبوقة إلا أنها وصفت بـ "الغريبة".

وفوجئت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس حالياً باختفاء لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة الذي يبلغ من العمر 22 عامًا من مقر إقامة البعثة وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة إفريقيا للمصارعة.

هرب إلى فرنسا

وفيما بعد، تبين أن اللاعب ترك حقيبته في غرفته بشكل طبيعي ووضع ملابس قديمة عليها فيما اكتشفت البعثة غيابه واختفائه وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه.

ووفق أعضاء البعثة فإن اللاعب يمتلك تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي وتأكد هروبه وسفره إلى فرنسا.

من جانبه أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا قال فيه إن أحمد فؤاد بغدودة لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية خرج من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس بعد أن حصل على المركز الثاني وزن 63 كجم.

وأضاف الاتحاد أنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

وأكد أنه يبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

واللاعب ضمن لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع لوزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن بغدودة الذي يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ ليس اللاعب الأول الذي يهرب من اتحاد المصارعة، بل سبقه كثيرون كان آخرهم محمد عصام والذي هرب خلال وجوده فى معسكر المنتخب بإيطاليا أغسطس/ آب الماضي، وأحمد حسن بوشا، وطارق عبد السلام.

المصدر: العربية