بغداد وأربيل ودهوك تستضيف بطولات النساء والرجال للتنس

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاثنين، عن استضافة ثلاث محافظات لبطولات الرجال والنساء خلال الشهر الجاري.

وقال عضو الاتحاد قيصر جاسب، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة دهوك بإقليم كوردستان ستستضيف بطولة النساء للتنس يوم الخميس الموافق 10 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأضاف أن "الاتحاد قرر إقامة بطولة الرجال (التجمع الأول) الخاص باللاعبين المتقدمين لمحافظات إقليم كوردستان والمحافظات الشمالية، يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري في أربيل".

وأشار إلى أن "التجمع الثاني للرجال سيقام بمجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد يوم 30 من الشهر الجاري للاعبي بغداد والفرات الأوسط والجنوب".

وأوضح جاسب أن "اللاعبين واللاعبات سيتنافسون فيما بينهم في التجمعات المذكورة لاختيار الأفضل لتمثيل المنتخب العراقي في الاستحقاقات الدولية المقبلة".