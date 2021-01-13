بغداد وأربيل تضيفان التجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة يوم الأربعاء تحديد بغداد واربيل لاقامة منافسات التجمع الثاني لدوري اندية العراق للدرجة الممتازة.

وقال عضو المكتب الاعلامي علي عنب لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة حددت اقامة مباريات التجمع الثاني لدوري اندية العراق للدرجة الممتازة في بغداد واربيل".

واوضح انه ستقام مباريات المجموعة (A) في العاصمة بغداد ( قاعة الشعب للالعاب المغلقة) للفترة من ٢٣ كانون الثاني لغاية ٢٩ كانون الثاني، بينما تقام مباريات المجموعة (B) في محافظة اربيل ( قاعة كلية التربية الرياضية ) في نفس تاريخ مجموعة A .

ويتصدر المجموعة A فريق الشرطة بـ 16 نقطة ، ويتصدر غاز الجنوب المجموعة B بـ 18 نقطة .