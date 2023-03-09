بغداد وأربيل تتفقان على إعداد وتهيئة قانون الرياضة الموحد في العراق

شفق نيوز / توصل كل من بغداد واقليم كوردستان يوم الخميس، لإعداد وتهيئة قانون الرياضة الموحد في العراق.

جاء ذلك، عقب اجتماع ثنائي، عقد بين مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لشؤون الشباب والرياضة، إياد بنيان، ومدير عام الرياضة في إقليم كوردستان سردار اسماعيل والوفد المرافق له.

وقال مدير اعلام الرياضة في إقليم كوردستان سامان بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العليا للقانون تعمل على إصلاح الواقع الرياضي في العراق بشكل عام".

وأضاف أن بنيان أكد خلال الاجتماع، أن "اللجنة شكلت بإشراف ومتابعة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأجل العمل على إعداد وتهيئة مشروع القانون لإنهاء التقاطعات والخلافات التي وجدت بسبب اختلاف القوانين الرياضية".

وأكد بريفكاني، أن "الجانب الكوردي أبدى اقتراحاته وآراءه لإضافة النقص الموجود في القانون الرياضي، الذي وجدت له آذان صاغية من قبل إياد بنيان، والوفد المرافق له".

وتابع: "تم التركيز على إنهاء الخلافات والتقاطعات التي وجدت في السابق بسبب اختلاف القوانين الرياضية وبناء علاقات متينة لإزالة المعوقات وفق الأسس الفنية والقانونية للعمل على إيجاد صيغة موحدة تخدم الرياضة العراقية وتعمل من أجل تطويرها بشكل عام".

وبين بريفكاني، أن بنيان نوه إلى أن "الركائز الرئيسية كاللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية، ستعمل وفق السبل المتعارف عليها دولياً".

من جانبه، أبدى رئيس الوفد الكوردستاني سردار إسماعيل، استعداد المسؤولين الرياضيين في إقليم كوردستان، لتذليل جميع العقبات الموجودة لأجل الارتقاء بواقع الرياضة في عموم البلاد، والعمل على إيجاد صيغة موحدة للقانون الرياضي.